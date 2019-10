Rovazzi e Will Smith compagni di stanza in albergo per errore: il video è esilarante

Fabio Rovazzi e Will Smith compagni di stanza per una notte a causa di un'errore tra le prenotazioni di un albergo. E' questa l'ultima trovata dell'artista milanese, che si trovava a Budapest perche’ invitato tra “gli eletti” a vedere “Gemini Man” diretto da Ang Lee che esce nelle sale italiane il 10 ottobre ed ha come attore protagonista la star americana. Rovazzi, ospite di un hotel nella capitale ungherese, si trova incidentalmente coinvolto in una situazione paradossale che lo vede costretto a condividere per una notte una stanza d’albergo con l’attore hollywoodiano. Imbarazzo e confusione tra i due... [CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO COMPLETO]