Fabrizio Corona non torna in carcere, la sentenza della corte di Cassazione

Niente carcere per Fabrizio Corona. Nella giornata di martedì 9 giugno la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata contro l'ex re dei paparazzi disponendo il rinvio al tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo esame.

Rischiava altri nove mesi

La decisione evita dunque la reclusione per Corona che rischiava di scontare altri nove mesi di carcere a causa della revoca dell'affidamento in modo retroattivo, ossia per un nuova ridefinizione nel calcolo della pena. L'ex agente fotografico si trova in detenzione domiciliare nella sua abitazione. Lo scorso dicembre, infatti, era uscito dal carcere per la terza volta nel giro di due anni ed era passato in detenzione domiciliare in una comunità terapeutica.

"Vittoria, sono contento. Giustizia per Fabrizio", le prime parole dell'avvocato Ivano Chiesa. L'ex fotografo, invece, ha "festeggiato" attraverso un post su Instagram in cui ha scritto "Hasta la victoria siempre. Vamos guerriero e andiamo".