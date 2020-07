Fazio bacchetta le compagnie aeree: "Ho scoperto che a bordo il distanziamento non vale". L'hostess risponde

La sagra dell'incoerenza. Basta farsi un giro in città, o al mare, mezza giornata, per notare che la confusione regna, insieme al mancato rispetto delle regole. Sembrano lontanissimi i giorni in cui ci domandavamo, con curiosità mista a preoccupazione, come sarebbe stata stravolta la nostra quotidianità, come sarebbe stata la nostra 'nuova vita' tra plexiglass e distanziamento sociale. La risposta è arrivata presto: uguale, più o meno.

Niente divisori sui tavoli dei ristoranti, come si era ipotizzato, tantomeno le 'gabbie' trasparenti a separare un ombrellone dall'altro in spiaggia, come si era temuto per qualche settimana, ma spesso e volentieri mancano anche gli accorgimenti più basilari. A terra ma anche in volo, come fa notare Fabio Fazio su Twitter subito dopo un viaggio aereo: "Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all'imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini".

Un tweet che sta raccogliendo molti consensi, ma tra i commenti c'è anche quello di un'assistente di volo che chiarisce: "Ho ripreso a lavorare da poco e non ho mai visto un passeggero togliersi la mascherina, per favore non generalizzi". Fazio non ha fatto il nome della compagnia aerea, né ha risposto alla hostess, e qualcuno ironicamente lo tranquillizza: "Hanno scoperto che il Covid19 odia volare. Stiamo sereni".

