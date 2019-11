Federico Moccia e Alex Caminiti protagonisti della mostra "Roma d’amor Confuso"

Federico Moccia e Alex Caminiti domenica 3 Novembre 2019 alle ore 17,00 saranno protagonisti al Macro Museo d’arte contemporanea di Roma della mostra "ROMA D'AMOR Confuso" Parola e Materia. Due artisti ricchi di sfaccettature e che spesso giocano con le etichette con cui si cerca di definirli – e limitarli – uniscono suggestioni e ispirazioni in una mostra che esalta le caratteristiche di entrambi, diventa cornice per nuove possibilità espressive e soprattutto un inedito omaggio a Roma. È una fusione di senso, un intreccio di possibilità, un grido di ribellione.



“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è” affermava Paul Klee ed è proprio questo il filo rosso che lega le opere di Alex Caminiti alle parole di Federico Moccia, influenzandosi a vicenda in un gioco di specchi e rimandi che contribuisce alla fine a creare nuovi esemplari artistici.

A Roma la mostra di Moccia e Caminiti

Roma, città complessa e suggestiva, fulcro di storia e tradizioni, diventa spunto e musa per il lavoro di due artisti che sanno onorare l’arte come forma di comunicazione che regala un personale punto di vista, non limitandosi all'atto creativo in sé o al desiderio di essere meramente decorativi. Caminiti e Moccia, citandosi a vicenda e regalandosi sguardi, creano un percorso contemporaneo che non manca di stupire e suggerire nuove interrogativi grazie alle loro visioni originali.

