Black Lives Matter, Fedez e Chiara Ferragni in piazza a Milano per la manifestazione

Appena tornati da un weekend sul lago di Como, Fedez e Chiara Ferragni sono scesi in piazza, a Milano, per sfilare contro il razzismo. Felpe nere, mascherina e cappuccio in testa, il rapper e l'influencer erano in piazza Duca d'Aosta insieme a migliaia di manifestanti all'appuntamento milanese di Black Lives Matter. Con loro anche Luis Sal, Chiara Biasi e Veronica Ferraro.

Sempre in prima linea nelle battaglie sociali, 'sfruttando' per giuste cause i suoi milioni di follower, l'imprenditrice digitale teneva in mano il cartello 'Fuck Racism', mentre il marito la riprendeva all'opera per i social. Non sono mancate, però, le polemiche. Su Instagram, infatti, qualcuno ha tuonato contro il rapper: "Facevi la morale a Salvini per il 2. Ora fai la sua solita cosa, scendi in piazza. Dov'è la coerenza caro Federico". "Che io mi sono tenuto la mascherina attaccata alla faccia, non mi sono messo a fare selfie e a baciare le persone" ha risposto Fedez, che poco dopo ha replicato anche su Twitter. "Come se manifestare significasse andare in una piazza per 5 minuti e fare un selfie... #chepochezza" è la frecciatina scagliata da un utente che attira l'attenzione dell'artista: "Ci hai cronometrato?".