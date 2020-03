Il 'miracolo' di Fedez e Chiara Ferragni, è pronto il nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele

Oltre 4 milioni di euro raccolti in pochi giorni per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. E' il 'miracolo' di Fedez e Chiara Ferragni, ideatori e testimonial della raccolta fondi record che ha trasformato un campo sportivo della struttura in un presidio sanitario fondamentale per l'emergenza coronavirus.

Martedì la notizia dell'arrivo dei letti, oggi il video in anteprima del reparto che da lunedì 23 marzo sarà operativo. A pubblicarlo sui social è Fedez, che non trattiene l'emozione: "Lunedì sarà pronto il nuovo reparto di terapia intensiva - ha scritto il rapper, che insieme a sua moglie ha avuto l'idea di condividere sui social questa battaglia - Difficile immaginare che fino a una settimana fa questo era un campo sportivo. Un vero e proprio piccolo miracolo. Cuore rosso, bandiera italiana. Andiamo avanti".

Uno, anzi, due capannoni del campo sportivo adibiti a terapia intensiva. "Avete fatto una cosa meravigliosa" è il messaggio di Alessandro Gassmann, ed è quello che pensiamo tutti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lunedì sarà pronto il nuovo reparto di terapia intensiva, difficile immaginare che fino ad una settimana fa questo era un campo sportivo. Un vero e proprio piccolo miracolo 🙏🏻❤️🇮🇹

Andiamo avanti!💪🏻 pic.twitter.com/aXsOD8DL9W — Fedez (@Fedez) March 20, 2020