Fedez la spara grossa: "Evitate di riprendere le mie stories per articoli inutili" (ma campa di quello)

Mentre 'Milano non si ferma', Fedez dall'Alpe di Siusi - in settimana bianca con la famiglia - pontifica su informazione e coronavirus. O meglio, sull'informazione online, allargando poi il discorso e arrivando a puntare il dito contro quel cyberspazio che di fatto rappresenta la principale fonte di guadagno e pubblicità per lui e consorte. Ma andiamo per gradi.

Tra una discesa sulle bianche piste e un idromassaggio nella spa, il rapper trova anche il tempo per bacchettare chi in queste ore sta davanti a un pc in redazione - o confinato in casa dallo smart working - a seguire e scrivere un flusso di notizie in continua evoluzione. "La schizzofrenia (con due z, prima di correggersi a margine con un asterisco, ndr) dell'informazione italiana è formidabile - scrive tra le storie di Instagram, commentando il titolo di un sito - La capacità di contraddirsi da un giorno con l'altro (sì, con, non all', ndr2), la poca serietà, la voglia di far prevalere il cazzo di sensazionalismo dei titoli a scapito dei contenuti. Non si capisce più nulla!". Per carità, per certi versi è vero e nel mare magnum del web c'è anche una fetta, purtroppo fin troppo ampia, di fake news e disinformazione, ma fare di tutta l'erba un fascio è superficiale quasi quanto certi siti.

Andiamo avanti. "La questione è che le testate online sono passate da scrivere articoli su 'Bugo scappa da Willy il coyote' a dover concentrare il focus del dibattito su una questione realmente seria - scrive ancora - Purtroppo parte preponderante dell'informazione online non è semplicemente in grado di fare ciò per cui è nata. Cioè di divulgare notizie a scopo informativo per le persone". Qualcuno spieghi a Fedez che gli articoli su Bugo e Morgan ancora si scrivono (noi di Today, ad esempio, ne abbiamo pubblicato uno proprio oggi) e se ci siamo permessi di farne qualcuno in più sul coronavirus è perché c'è un'emergenza sanitaria su cui lui stesso chiede (qualche rigo dopo) di essere informato. Giustamente.

Ma ora viene il bello. "Ecco, a tal proposito - la spara grossa Fedez - evitate di riprendere le mie stories per farci articoli inutili atti ad intasare ancor di più le nostre home con stronzate superflue. Aiutateci a capire meglio cosa sta accadendo, abbiamo bisogno di voi". Fedez, aiutaci a capire tu. Se a poche ore di distanza da questa ramanzina le tue stories di Instagram sono un concentrato di spot del nuovo reality 'Celebrity Hunted', che ti vede tra i concorrenti, e del tuo podcast 'Muschio Selvaggio', chi ha bisogno di chi? Per sapere, così nel caso evitiamo di riprendere le tue stories "per farci articoli inutili".