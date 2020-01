Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Feel Good": su Today.it il nuovo format con Edoardo Stoppa e Juliana Moreira

Il 20 gennaio al via la prima edizione di "Feel Good", condotto da Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. Una web serie, un format lifestyle che punta a migliorare la vita di ognuno di noi. Il focus è il benessere psico-fisico a 360 gradi. Un percorso di cambiamento totale dell’approccio alla vita. Per tre mesi di questo viaggio, Edoardo e Juliana saranno accompagnati da tre challenger. Potrete seguire "Feel Good" by Stoppeiras anche sul nostro sito Today.it.