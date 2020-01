Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Feel Good" con Edoardo Stoppa e Juliana Moreira: la prima puntata

"Feel Good" by Stoppeiras, inizia un viaggio che durerà tre mesi. Ecco i tre sfidanti: Daniela, imprenditrice di 43 anni di Brescia; Alessandro, 26enne di Varese; Michela, 25enne di Campobasso. Edoardo Stoppa e Juliana Moreira non si limiteranno ad accompagnare i challenger: condivideranno tutte le esperienze con loro. Le attività saranno: visita psicologica, creazione di un avatar, visita nutrizionistica, life coatching. Gli appuntamenti con "Feel Good" saranno tre volte a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Potrete seguire "Feel Good" by Stoppeiras anche sul nostro sito Today.it.