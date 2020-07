Chiara Ferragni rilancia dopo le polemiche: eccola tra tra gli affreschi della Basilica di Santa Caterina in Puglia

Prosegue l'impegno di Chiara Ferragni per promuovere le bellezze del nostro Paese. Dopo lo shooting agli Uffizi (foriero di polemiche , ma altrettanto utile per attirare i visitatori: + 27 per cento di giovani nel weekend ), adesso l'influencer italiana più famosa al mondo vola a Galatina, in provincia di Lecce. “La venere di Botticelli” del social - con l'ha definita Eike Dieter Schmidt, direttore della galleria di Firenze - non ha resistito al fascino dell’arte romanica e gotica della basilica di Santa Caterina d’Alessandria di Galatina: così si è immortalata in diverse prospettive avvolta dai ricchi cicli di affreschi custoditi dal Trecento.

Come scrive LeccePrima, sia Chiara che il marito, il rapper Fedez, si trovano a Lecce. una coppia che è anche marchio, in attesa dell’evento più glamour dell’anno: la passerella di Dior per cui la città di Lecce e la provincia tutta è invasa da vip internazionali e presa d’assalto dai paparazzi di più Paesi.

Atterrati nel pomeriggio di ieri, 19 luglio, all’aeroporto di Brindisi con un aero taxi e staff personale al seguito, i Ferragnez si sono diretti nel Salento dove il marito Fedez, dopo aver lasciato i bagagli in una lussuosa masseria di Otranto, ha girato il video musicale di “Bimbi per strada” nel Convitto Palmieri.

La Ferry, invece, pare sia ospite di una struttura a Surbo e questa mattina ha iniziato un tour tra i tesori della Puglia, facendo prima visita al MarTa, il museo archeologico nazionale di Taranto, in compagnia della direttrice creativa Dior, Maria Grazia Chiuri. Poi, intraprendendo un viaggio nella storia della Grecia Salentina, osservando gli affreschi della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, a Galatina.

Inizia, dunque, il conto alla rovescia per la tanto attesa quanto chiacchierata (per via delle luminarie che coprono il barocco della Cattedrale) sfilata Dior allestita in piazza Duomo per la serata del 22 luglio. Tra le varie critiche, anche fatte dai leoni di tastiera, è meglio non dimenticare la portata turistica di un evento mondiale che ha acceso i fari sulla città di Lecce.