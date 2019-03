Il figlio di Alba Parietti al pronto soccorso: azzannato da un cane

Disavventura per Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, e per il piccolo Venghi, il cagnolino di famiglia. L'uomo è stato infatti azzannato da un "enorme lupo" per riuscire a salvare il suo pelosetto da una zuffa, tanto da vedersi costretto a correre al pronto soccorso. A raccontarlo è il diretto interessato su Instagram. A cui si aggiunge un messaggio della stessa Alba: "Il mio patatone ha rischiato grosso", scrive l'opinionista dell'Isola dei Famosi.

Subito dopo l'incidente, Oppini si è recato in ospedale per sottoporsi all'antitetanica. Tra le Instagram Stories, poi, ha pubblicato le foto delle ferite che ha riportato sulla mano e su una gamba e l'immagine della cartella clinica. "Il mio patatone ha rischiato grosso - spiega invece Alba, condividendo uno scatto del suo cagnolino con tanto di collare medico - Ha litigato con un enorme lupo e ha avuto la peggio. Francesco si è dovuto intromettere violentamente per separarli e ne ha fatte le spese".

Alba Parietti: "Pregate per il mio povero Venghi"

Il cane di Alba è molto provato dall'aggressione. "Il povero Venghi sotto shock è stato medicato e riscontrate un paio di fratture. Domani sarà operato. Non so se esiste qualcuno a cui rivolgere una preghiera per il mio Venghi. Io lo chiedo a mia mamma come sempre. Mammina cara, papà, per favore assistete quello stupido cane che amo da morire e fatelo tornare a camminare e in forma come prima. Scemetto del Venghi cosa mi combina....#venghicaneruffiano ma non abbastanza".