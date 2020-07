Leon contesta Salvini, si scatena la gogna social della Lega: Selvaggia Lucarelli tuona

"Mentecatto", "sfigato", "imbecille", sono solo alcuni degli epiteti rivolti sui social a Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli, che domenica mattina ha contestato Matteo Salvini davanti a un gazebo della Lega a Milano. La pagina ufficiale del partito di Pontida ha pubblicato il video in cui il 15enne incalza il suo leader, definendolo "razzista e omofobo" e dando il 'la' agli haters d'assalto.

"Adesso che ti sei tolto lo sfizio, torna a casa bimbo viziato, dai su che la mammina ti aspetta" si legge tra i primi commenti, poi anche di peggio: "Il coglioncello esaltato a caccia di popolarità. Classico perdigiorno figlio di papà". E non poteva mancare: "Ma nessuno gli ha dato un bello schiaffo?". Leon raddoppia, perché nel gruzzolone ci finiscono pure gli odiatori della mamma (che non sono pochi): "Tale madre tale figlio - scrive qualcuno - Da un ciccio di broccolo non può nascere una rosa".

Chiudiamo qui la sagra dell'insulto per non dare visibilità a quei leoni da tastiera contro cui la Lucarelli combatte ormai da anni. Davanti a questa gogna, però, la giornalista non resta in silenzio: "Vedo che la pagina ufficiale Lega Salvini premier, non paga di averlo fatto una volta, pubblica per la seconda volta il video di mio figlio - twitta - Volevo rasserenarli: non state raccontando un quindicenne. State raccontando voi stessi".

A chi la accusa di aver inculcato le sue idee al figlio, o peggio ancora di averlo strumentalizzato, Selvaggia Lucarelli risponde: "Lui ha fatto quello che si sentiva di fare, non sapevo quello che avrebbe detto, ma lo condivido. Ho cresciuto un ragazzo libero e con il coraggio delle proprie scelte".