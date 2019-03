Gerry Scotti in lacrime a ‘Chi vuol essere milionario?’

(Gerry Scotti con il concorrente Luca Geri a 'Chi vuol essere milionario?)

Luca Geri, l’ultimo concorrente della dodicesima puntata di Chi vuol essere milionario? è stato protagonista di un momento che resterà nella storia del quiz di Canale 5, per la sua grande preparazione ma anche per la reazione che ha suscitato in Gerry Scotti, il cui aiuto ha contribuito a fargli guadagnare 30mila euro.



Il ragazzo di origini abruzzesi che studia per diventare ingegnere ha superato con facilità le prime domande, dai Queen, alla logica, a Winston Churchill. Ma giunto alla domanda da 15mila euro, il concorrente ha chiesto l’aiuto di Gerry Scotti che gli ha suggerito quella che poi si è rivelata essere la risposta giusta.

E’ stato allora che il presentatore non ha potuto trattenere le lacrime di gioia giurando di essersi trovato in seria difficoltà: “Chiederò di non fare più l’aiuto di Gerry perché io perdo un paio di etti a ogni puntata”, ha scherzato. Alla fine, Luca ha preferito fermarsi ai 30mila euro, bloccando la sua scalata verso il milione. “Uno dei più bei concorrenti che abbia mai avuto”, ha commentato il conduttore salutando il ragazzo.