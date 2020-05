Giacomo Poretti contagiato dal coronavirus: "Mai avuto febbre così alta"

E' finito un incubo per Giacomo Poretti. L'attore comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo è stato contagiato dal coronavirus e dopo una dura battaglia in casa adesso sta bene: "Ho fatto due tamponi e sono risultati negativi entrambi, sto aspettando l'esame del sangue - ha fatto sapere a Mario Calabresi nella sua rubrica 'Altre storie' - Sono disposto a donare il mio sangue, sempre che sia ricco di immunoglobuline".

Anche sua moglie Daniela si è ammalata di covid, ma in forma lieve, mentre il figlio non ha avuto nessun sintomo. E' iniziato tutto il 7 marzo: "Mi sono alzato con dolori alle ossa - ha raccontato l'attore milanese - Non stavo tanto bene. Ho avuto nove giorni con febbre alta, vicino ai 39. Così forte non l'ho mai avuta". La paura è stata tanta, soprattutto di finire in rianimazione, ma fortunatamente non ha mai avuto problemi respiratori.

La febbre dopo dieci giorni è iniziata a scendere, anche se ci è voluto ancora un po' prima di riprendersi: "Quando è finita la febbre è iniziato un periodo di spossatezza, come se avessi fatto cinque maratone di New York. Una mattina mi sono svegliato per fare colazione e non sono riuscito ad aprire la caffettiera. Avevo la forza vicina allo zero. Adesso grazie a Dio è finita".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima del lockdown, Giacomo Poretti stava seguendo l'uscita dell'ultimo film realizzato con il trio comico milanese e stava anche organizzando il tour di 'Chiedimi se sono di turno', opera teatrale legata ai racconti della sua precedente attività di infermiere all'ospedale di Legnano.