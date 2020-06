Sulla Walk Of Fame brillano due nuove stelle italiane: Giancarlo Giannini e Luciano Pavarotti

L'Italia torna a brillare sulla Walk Of Fame, la strada delle celebrità con incastonate le stelle a cinque punte che recano i nomi di celebrità onorate per il loro contributo (diretto o indiretto) allo star system. Ad aggiungersi quest'anno saranno i nomi di Giancarlo Giannini, attore e regista 77enne, simbolo di capolavori come Mimì Metallurgico ferito nell'onore e Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, e Luciano Pavarotti, tenore italiano tra i dieci più grandi di tutti i tempi.

"Giancarlo Giannini e Luciano Pavarotti: due nuove stelle italiane brillano da oggi nella celebre Walk of Fame sulla Hollywood Boulevard di Los Angeles, andando ad aggiungersi alle altre quattordici stelle tricolori che già ornano la celebre camminata. Artiste e artisti del mondo italiano della musica e del cinema che spiccano sulla famosissima promenade". Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, all'annuncio della Walk of Fame Class 2021 da parte della Hollywood Chamber of Commerce.

Giannini e Pavarotti vanno ad aggiungersi ad una liste di stelle già presenti sulla passeggiata delle celebrità. Si tratta di Gina Lollobrigida, Rodolfo Valentino, Sophia Loren, Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Renata Tebaldi, Beniamino Gigli, Andrea Bocelli, Anna Magnani, Annunzio Paolo Mantovani, Ezio Pinza, Licia Albanese, Bernardo Bertolucci e Ennio Morricone.