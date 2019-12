Gianna Nannini si racconta su TIMMUSIC e presenta il suo nuovo album “La Differenza” in un’intervista esclusiva

Gianna Nannini arriva su TIMMUSIC con un’intervista esclusiva in cui racconta il suo ultimo album “La Differenza”, uscito il 15 novembre per Sony Music, anticipato dal singolo omonimo.

“La Differenza” è stato pensato nello studio londinese di Gloucester Road e registrato negli Stati Uniti a Nashville con la collaborazione di Dave Stewart.

Numerose le collaborazioni presenti come Coez featured in “Motivo”. Si aggiungono artisti quali i giamaicani Baytrees e la vocalist Wendy Moten che hanno preso parte al brano “A chi non ha risposte” e il chitarrista Tom Bukovac fra gli altri.

Nell’intervista Gianna Nannini racconta i brani che compongono il nuovo album tra cui il singolo “La differenza” canzone che fa riflettere sull’amore e sul coraggio di vivere un sentimento.

“La differenza è eliminare tutte le etichette. Con questo disco che mi rappresenta completamente, ho ritrovato la musica afro americana” dice la rocker senese.

L’AlbumStory sarà disponibile anche su TIMVISION, la tv on demand di TIM.