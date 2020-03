"Contagiati allo spettacolo di Giuliana De Sio": il sindaco di Santa Maria Capua Vetere accusa l'attrice

Il 13 marzo, con un post su Facebook, Giuliana De Sio ha fatto sapere di essere guarita dal coronavirus. Tre settimane prima, esattamente il 24 febbraio, era a Santa Maria Capua Vetere per portare il suo spettacolo al Teatro Garibaldi. Non lo sapeva, ma era già positiva e probabilmente quello è stato il 'gancio' che ha diffuso il virus nella cittadina della provincia di Caserta, che ad oggi conta 17 contagiati, una vittima, e trenta persone in quarantena.

Un errore imperdonabile, per il sindaco Antonio Mirra, non aver avvisato tempestivamente chi di dovere, appena appreso del contagio. "La ricostruzione dei contatti spetta all'Asl - ha dichiarato Mirra in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook - ma faccio notare che l'attrice ha raccontato di aver contratto il virus a metà febbraio ed è stata al teatro Garibaldi a Santa Maria Capua Vetere il 24 febbraio". Presenti in sala il paziente 1 e il paziente 2, ha fatto sapere il sindaco, ma anche una parte del nucleo familiare del paziente deceduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La mia idea è che quando un cittadino è positivo, specie un personaggio pubblico - ha detto ancora - deve comunicare subito la sua positività per permettere ai cittadini e alla Asl di ricostruire la rete dei rapporti. La mia città vive un momento difficile e non voglio attribuire responsabilità, ma i dati sono che lo spettacolo della De Sio è stato il 24 febbraio e che i pazienti si sono sentiti poco bene tra fine febbraio e i primi di marzo". La notizia di Giuliana De Sio positiva al Covid è arrivata in città insieme al suo post, oltre due settimane dopo. "Vedremo se qualcuno aveva dei doveri e non li ha rispettati" ha concluso Mirra.