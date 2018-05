Gf, nuova sfuriata di Aida: "Questo è nulla, non avete visto le pa*** che ho"

Era una calma apparente quella che regnava in Casa negli ultimi giorni. Lo sforzo degli altri inquilini di solidarizzare con Aida è durato ben poco ed ora sono di nuovo tutti contro di lei, o quasi.

La coalizione non spaventa la soubrette spagnola, che durante uno sfogo in giardino, davanti alla telecamera, promette di dare filo da torcere agli altri concorrenti: "Non avete visto ancora niente. Non avete visto ancora chi è Aida, le palle che ha Aida".

"Io non sono Simone che si fa prendere in giro - tuona ancora la Nizar - Io sono Aida, con Aida non si gioca. Invece di essere spettatore della vita altrui, sii protagonista della tua. Ma tu non hai una vita perché sei triste e cattivo, ti piace umiliare le persone. Mi hai ferito, ma tutto quello che non uccide ti rende più forte. Sono Aida Nizar, una donna venuta dalla Spagna con un grande sforzo, lasciando una vita affascinante perché mi piace lottare per il mio sogno".

La star dei reality, in nomination per un provvedimento disciplinare, rischia di uscire nella puntata di martedì. Se invece restasse, con questi presupposti se ne vedranno delle belle...