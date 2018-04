GF, spunta il video "sospetto" di Aida Nizar e l'autore

Sta facendo il giro della rete un video in cui Aida Nizar, scoppiettante concorrente del Grande Fratello, è intenta a parlare con un presunto autore del programma poco prima dell'ingresso nella Casa. A stuzzicare il pubblico, in particolare, il fatto che l'uomo sia intento a dare indicazioni alla starlette spagnola circa quanto avverrà nei primi minuti di show e, soprattutto, una 'dritta': "Manderai dei baci a Cris..", le dice, con possibile riferimento all'opinionista Cristiano Malgioglio. Parole che sembrano suggerire l'ipotesi di "pilotaggio".

Il video è stato girato dalla stessa Aida: nella clip la donna si immortala in camerino durante la sessione di trucco, e seduto accanto a lei c'è appunto quello che ha tutta l'aria di essere un collaboratore della produzione. A diffondere il filmato è stato il sito Isa e Chia. Ed immediatamente sul web si è gridato alla macchinazione, poiché effettivamente la Nizar si è rivelata essere il vero "coupe de theatre" capace di portare l'attenzione sulla nuova edizione del reality show.

In realtà, però, nel video non avviene niente di "non prevedibile": il fatto che un autore, infatti, dia direttive ad una concorrente non dovrebbe stupire più di tanto. Suo compito è proprio quello di scoprire dinamiche tra i ragazzi e far funzionare il programma. Le immagini, dunque, non dovrebbero allarmare, né far pensare che il cosiddetto "caso bullismo" scoppiato intorno ad Aida nelle ultime ore possa essere frutto di un'orchestrazione: anzi, la situazione sembra essere sfuggita di mano agli autori stessi.

Non solo, nel video è la stessa Aida ad auto-assolversi: "Preferisco non saperlo", dice all'inizio all'autore, segno che non avrebbe alcuna intenzione di agire secondo accordi.

QUI IL VIDEO