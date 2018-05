La confessione hot di Aida Nizar: "Nessuno ha mai trovato il mio..."

Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, si è lasciata andare a una confessione particolarmente hot. La location dove l’ex gieffina si è esibita è stato il gioco “Obbligo e verità”, il nuovo format che racconta del reality. Ebbene proprio durante questo momento televisivo, Aida Nizar ha raccontato che nessuno ha mai trovato il suo punto G.

Il Grande Fratello delle polemiche

Questa edizione sembra essere l’edizione delle polemiche per eccellenza: in troppi, in tanti si sono scagliati contro il programma che Barbara D’urso sta costruendo per il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia. A battere la ritirata sono stati per primi alcuni sponsor che sostenevano il programma da anni e che prima ne hanno preso le distanze e poi se ne sono allontanati completamente.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli e Alfonso Signorini

Anche Selvaggia Lucarelli e Alfonso Signorini non sono stati per niente teneri nei confronti di Barbara D’Urso e del suo GF: i due infatti hanno usato parole come “trash” per definire il reality. E’ arrivato poi il Codacons a chiedere la chiusura del programma. Ma Barbara D’Urso ha portato gli ascolti a sua difesa che oggettivamente la vedono regina indiscussa del martedì sera.