Aida rientra nella casa del Grande Fratello e attacca tutti, ma Barbara d’Urso la rimprovera

Il “ciclone Aida” è ritornata nel luogo dei misfatti, nella Casa del reality in cui tanti episodi spiacevoli hanno segnato la sua permanenza finita con l’eliminazione al televoto nella scorsa puntata.

La soubrette spagnola ha avuto una parola velenosa nei confronti di ogni ex compagno di avventura: “Il peggio dell’Italia sta qua dentro. L’Italia si vergogna di voi. Sono uscita perché l’Italia mi voleva difendere da voi. Siete la vergogna dell’Italia e sono soddisfatta perché l’Italia urla ‘grazie Aida’. Nessuno di voi mai sarà il riferimento di qualcuno, invece le persone mi fermano per strada” ha tuonato la Nizar ai concorrenti freezati e perciò impossibilitati a risponderle.

Il monologo di Aida, però, non è piaciuto a Barbara d’Urso che l’ha ammonita fermamente: “Tu stai dicendo quello che ‘tu’ stai pensando di questi ragazzi, perché i ragazzi sono amatissimi. Non voglio che arrivi loro questo messaggio” ha precisato la conduttrice per nulla intenzionata a far passare come comune il pensiero della donna.

Immediatamente ridimensionata, la donna ha poi avuto un confronto molto duro con Danilo e Alberto che è proseguito anche quando la conduttrice le ha chiesto più volte lasciare la casa.

Continuando a rimanere nella Casa, la conduttrice l’ha rimproverata con un tono molto pesante: “Se ti dico di uscire devi uscire”.

In seguito Aida si è scusata pubblicamente adducendo u problema di audio che le avrebbe impedito di sentirla.