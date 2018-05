GF, Aida Nizar è eliminata: il reality perde la vera protagonista

Il Grande Fratello perde uno dei suoi protagonisti assoluti. L'eliminata dell'ultima puntata, in onda lunedì 8 maggio, è Aida Nizar, la donna sopra le righe che ha costituito un vero e proprio "volano" per gli ascolti di questa edizione. A batterla al televoto per un soffio (51% contro 49%), l'altrettanto discusso Luigi Mario Favoloso.

Professionista dei reality show e provocatrice nata, sin dall'ingresso nella Casa la starlette spagnola ha faticato a legare con il resto dei concorrenti, trascorrendo gran parte del tempo da sola, ed è finita al centro dell'attenzione mediatica per un'aggressiona verbale subita dall'ex concorrente Baye Dame (poi squalificato) e per atteggiamenti offensivi subiti di coinquilini.

Aida Nizar e Cristiano Malgioglio, pace fatta in diretta

Di fronte all'eliminazione, Aida è apparsa piuttosto amareggiata. A suo favore, nelle ultime ore, si erano schierati solo tre inquilini: Angelo Sanzio, Mariana Falace ed Alessia Prete. Una volta arrivata in studio, è stata accolta a braccia aperte dall'opinionista Cristiano Malgioglio, con cui si è riappacificata dopo le tensioni iniziali: il cantautore le ha proposto di partecipare al videoclip della sua prossima canzone.