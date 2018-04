Grande Fratello, Aida crolla: il pianto disperato in piscina

Sono giorni molto tesi in Casa, soprattutto per Aida. A parte Alberto nessuno è intenzionato a conoscere meglio la showgirl spagnola, che dopo aver mentito sul malore in bagno e la furiosa lite con Baye Dame si sente esclusa dal resto del gruppo.

Nonostante la fama da donna forte la preceda, la Aznar è crollata e si è lasciata andare a un lungo pianto liberatorio in piscina, davanti a Luigi. "Dimmi come ti posso aiutare" le ha chiesto il fidanzato di Nina Moric, provando in tutti i modi a farla ragionare su quanto accaduto con Baye.