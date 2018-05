Gf, Aida torna in Casa? La frase sfuggita a Barbara d'Urso

Non finisce mai di stupire questa edizione del Grande Fratello, ma il vero colpo di scena potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

In tanti sono rimasti delusi per l'eliminazione di Aida Nizar, tanto da insinuare qualche "falla" nel televoto. Ipotesi smentita categoricamente da Barbara d'Urso, che a Pomeriggio Cinque ha assicurato: "Ma come si fa a truccare un televoto? Il 51%, una percentuale così alta, non può essere taroccata".

La conduttrice non ha mai nascosto il suo debole per Aida e si è lasciata sfuggire una frase che fa pensare a un suo ritorno nella Casa: "Io, come voi, amo molto Aida Nizar. E' vero, è stata eliminata ma fa ancora parte del programma. Per lei non è finita qui".

Che fa ancora parte del programma è vero. La star dei reality sarà ogni lunedì in studio, insieme agli altri concorrenti eliminati, e certamente troverà il modo per continuare a far parlare di sé anche fuori dal gioco, ma le parole della d'Urso suonano più come un avvertimento. Allora si che se ne vedranno delle belle...