GF, Alberto seduce Mariana: "Passa una notte con me e non te ne vai più"

(Nel video in alto, Alberto Mezzetti seduce Mariana Falace)

L'atteggiamento da "femme fatale" con cui Mariana Falace, 23 anni, si aggira nella Casa del Grande Fratello non può certo lasciare indifferenti i coinquilini. E così, dopo il flirt mancato con Luigi Mario Favoloso, 30, adesso è Alberto Mezzetti, 34, alias "Tarzan di Viterbo" a cadere nella sua rete.

In queste ore, infatti, il viterbese si aggira sempre intorno alla sexy napoletana. "Se venissi una notte con me non te ne andresti più", le dice. Lei lo rifiuta ma si diverte a provocare: "Sei troppo Alberto, non verrei mai con te...", dice, e intanto lancia sguardi languidi. Scoccherà la scintilla?