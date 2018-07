Alberto Mezzetti al Grande Fratello spagnolo? Il post "fantasma"

Forse dopo che l'Italia ha ospitato Aida Nizar , non senza polemiche, il Gf spagnolo vuole ricambiare il favore scegliendo Alberto ?

Quasi immediatamente la foto postata è stata rimossa, forse per evitare lo spoiler, ma Il Vicolo delle News sarebbe riuscito a fare uno screenshot del post. Alberto Mezzetti, postando quel logo, avrebbe anche commentato “#vamos #espana #granhermano”.

Alberto Mezzetti , dopo aver vinto il Grande Fratello italiano, potrebbe approdare a quello spagnolo. O, almeno, questa è l’indiscrezione lanciata da Il Vicolo delle news. Sembra infatti che, per pochissimi minuti, il “tarzan” che ha un debole per Barbara D’Urso , abbia pubblicato sul suo profilo Instagram il logo del Gran Hermano .

"Mi ha dato la forza di non aver più paura della morte", spiega il Tarzan di Viterbo, che ha perso il padre all'età di 11 anni. "Da quando se ne è andato, ogni volta che vedo mia madre ho tre secondi di tristezza perché penso che un giorno non ci sarà più, Ma questo, allo stesso tempo, mi dà la spinta per godermi la giornata insieme a lei"