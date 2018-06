Alberto Mezzetti, il montepremi del Gf per i debiti: "Alcuni affari andati male"

Alberto Mezzetti non ha mai nascosto il vero motivo per cui ha partecipato al Grande Fratello, cioè risolvere una situazione economica difficile che si porta avanti da diversi anni. E il montepremi di 100mila euro è senza dubbio un grande aiuto.

"Ho fatto da garante in alcuni affari andati male nel 2013 - ha spiegato in un'intervista a Il Giornale - e ho partecipato al reality di Canale 5 proprio per accelerare il risanamento dei debiti".

Il "Tarzan" di Viterbo con la vittoria del reality si è portato a casa un bel gruzzoletto e la popolarità potrebbe garantirgli entrate niente male, tanto da spingerlo a mettere in standby la sua attività. "Ho dato in gestione la mia agenzia di scommesse - ha raccontato - e resto sotto contratto con Endemol fino al 31 dicembre. Mi auguro di poter guadagnare qualche euro con le serate in discoteca". Nel suo futuro? Un altro reality, spera: "Mi piacerebbe partecipare all'Isola dei Famosi. E poi, magari, diventare attore".