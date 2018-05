GF, Tarzan ha la sua Jane! Alberto ammette: "Da 4 anni soffro per amore"

(Nel video in altro, Alberto Mezzetti detto "Tarzan" racconta la sua "relazione complicata")

Ebbene sì, anche il Tarzan del "Grande Fratello" ha la sua Jane. Alberto Mezzetti, tra i concorrenti più amati del reality show di Canale 5, ha ammesso di soffrire da 4 anni per amore. Colpa di una ragazza "friulana, della mia età e un po' artista", con cui vive una relazione particolare, come ha raccontato ai compagni di gioco.

"E' stato un colpo di fulmine", ha confidato il bel viterbese, che ha poi spiegato il rapporto un po' libertino che li lega. "Lei ha un negozio di fiori, fa i dolci, è sommelier. E' molto affascinante. Sappiamo entrambi che ci siamo incontrati... Hai presente quando improvvisamente vedi il mondo a colori? Ecco, a noi è capitato questo. Poi se sarà sarà...".

Insomma, i due si conoscono da tempo ma pare che non abbiano mai dato un'etichetta al loro sentimento. "Da 4 anni soffro la lontananza, che vivo per problemi economici. Lei è facoltosa e mi invita a raggiungerla ma non me la sento di farmi aiutare. So che l'amore e la famiglia sono cose belle, ma lo sono anche la spensieratezza e il divertimento". La sentirà quando uscirà dalla Casa? "So che entrambi sappiamo che ci siamo trovati, ma la vita va sempre avanti. Io da quandi la conosco sono andata con altre ragazze e sono convinto lei abbia fatto lo stesso. Poi se sarà sarà..."