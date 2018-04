Clamoroso al "Grande Fratello": un concorrente ha già chiesto di lasciare il gioco

Che Alberto Mezzetti fosse uno dei concorrenti più bizzarri della nuova edizione del "Grande Fratello" è apparso chiaro da subito. Soprannominato il "Tarzan" di Viterbo, il ragazzo, lunga chioma bionda e parlantina facile, ha colpito i telespettatori già nella clip di presentazione. Ed oggi "regala" il primo colpo di scena del reality: poche ore fa, infatti, ha già chiesto di abbandonare il gioco.

Come riporta il sito Bitchyf.it, Alberto ha spiegato di essersi lascia abbagliare dai soldi e della fama, ma di aver capito di non esser portato per il mondo dello spettacolo. Lo ha detto ai compagni di gioco, precisando chiaramente di aver già informato la produzione delle sue intenzioni.

"Il fatto - ha dichiarato - è che per me, uscire oggi oppure uscire tra due settimane sarebbe lo stesso. Ho vissuto le emozioni che volevo ma ho capito che non sono interessato ad andare avanti. Non so che cosa mi diranno io intanto ho fatto la mia proposta. Sono troppo vero, non giudico voi ma per me le cose stanno in questo modo. Purtroppo c'ho altri valori, altre credenze, purtroppo non credo nel mondo dello spettacolo. Ho valori eccelsi".

Non è ancora chiaro se il GF accetterà o meno la sua proposta di lasciare la Casa, ciò che è certo, però, è che diversi "coinquilini" non ne farebbero una tragedia: a soli due giorni dal debutto della trasmissione, infatti, Mezzetti, ha già avuto scontri con Lucia Bramieri e non solo.