GF, Alberto ricorda il papà scomparso: "Lo sento ora più di prima"

"Mi ha dato la forza di non aver più paura della morte", spiega il Tarzan di Viterbo, che ha perso il padre all'età di 11 anni. "Da quando se ne è andato, ogni volta che vedo mia madre ho tre secondi di tristezza perché penso che un giorno non ci sarà più, Ma questo, allo stesso tempo, mi dà la spinta per godermi la giornata insieme a lei"