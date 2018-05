GF, Alessia delusa dalla madre: "Anziché incitarmi mi ha rimproverata"

(Nel video in alto, lo sfogo di Alessia Prete)

Altro che sorpresa, è stata una delusione per Alessia Prete la visita della mamma! Questa mattina, al risveglio dopo la puntata di ieri sera, la concorrente del Grande Fratello ha ammesso di non aver gradito il modo in cui la madre ha commentato la sua partecipazione al reality show di Canale 5.

Poco comprensiva, questo il giudizio di Alessia sulla donna, che ieri ha avuto l'opportunità di entrare per pochi minuti nella casa e fare visita alla figlia che non vedeva da un mese. "Invece di invitarmi a vivere quest'esperienza, mi sono sentita nuovamente rimproverata", ha ammesso. La 22enne torinese, in particolare, si è sentita giudicata per la relazione con Matteo Gentili, cominciata due settimane fa proprio nell'appartamento di Cinecittà: "Non mi sembrava neanche mia madre, mi sono spaventata. Sono sicura che all'esterno stanno raccontando la nostra storia come se fossi solo io a portarla avanti e che lei si stia facendo condizionare da queste dicerie".

E ancora: "Cosa ho fatto di male? Ho dimostrato di essere una persona capace di ragionare prima di agire... Non ho fatto male a nessuno se ho dato qualche bacio, né se ho fumato qualche sigaretta".

A consolarla le amiche Veronica e Lucia Orlando: "Tua madre è così, è inutile continuare ad investirci energie. Se vede nero non può cambiare da un momento all'altro e vedere bianco".