"Un complotto contro la d'Urso?": Striscia lancia la bomba

Un complotto contro Barbara d'Urso, "architettato" da chi sarebbe infastidito del potere della conduttrice. E' questa la tesi di Striscia la notizia, che in un servizio mandato in onda ieri sera, lascia intendere che farà presto i nomi dei mandanti.

Nel mirino del "complotto", in particolare, ci sarebbe il GF della pretentatrice napoletana, che in questi giorni è finito al centro della bufera perché accusato di dinamiche eccessivamente trash, tanto da spingere alcuni sponsor ad abbandonare la Casa di Cinecittà per protesta. Ebbene, secondo Striscia, proprio dietro la diaspora dei marchi - resa necessaria dalle minacce di boicottaggio dei telespettatori - ci sarebbero dei mandanti. E fa il nome di Alfonso Signorini.



Questo quanto affermato dal tg di Ricci ieri: