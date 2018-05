GF, bomba Angelo Sanzio: "Ho salvato un concorrente dalla squalifica, ma ora..."

Angelo Sanzio furioso al ritorno dal Grande Fratello. Dopo l'eliminazione arriva lo scorso lunedì, l'ex concorrente del reality di Canale 5 e "Ken umano Italiano" si scaglia contro un ex inquilino attraverso un post pubblicato su Instagram nel cuore della notte. Il messaggio è criptico ma lascia intuire che darà adito a parecchi siparietti nei rotocalchi di Barbarella.

Angelo non fa il nome del suo "nemico", ma si limita a spiegare che, una volta uscito dalla casa, ha scoperto di essere stato tradito. "Se quella famosa notte non hai fatto un brutto gesto meritevole la squalifica è grazie a me che ti ho fatto ragionare", scrive. "Ho sbagliato a stimarti... Mi sento molto tradito e ne sono dispiaciuto", aggiunge mostrando profonda delusione.

A chi sarà destinata la stoccata? Al momento le ipotesi sono moltissime, visto che nell'appartamento di Cinecittà Ken ha legato un po' con tutti. Da escludere sicuramente Filippo Contri, lo studente romano a cui proprio poche ore prima aveva dedicato un affettuoso post. Più di tutti, però, il ragazzo di Civitavecchia ha legato con Baye Dame... Che il colpevole sia proprio il giovane italo-senegalese?

A "Domenica Live" l'ardua sentenza.