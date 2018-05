Gf, il segreto di Angelo: "Sono stato in seminario"

Passata la burrasca, in Casa è tempo di confidenze. I ragazzi sono curiosi di scoprirsi e qualcuno rivela segreti finora inconfessati, come Angelo che durante una chiacchierata con Aida si è aperto raccontando un momento molto delicato della sua vita.

"Sono stato in seminario - ha rivelato il ken umano - Ho fatto un periodo di discernimento, poi ci sono state delle cose che mi hanno fatto capire che non era quella la mia strada e che potevo fare del bene alle persone anche senza una divisa addosso". Sono stati sette mesi importanti per lui: "E' stata una bella esperienza. Si andava all'università, abbiamo studiato tanto e ci sono stati momenti di condivisione con altre religioni. E' stato un momento di crescita, non mi pento di quell'esperienza".

"In quel periodo sapevi di essere omosessuale?" ha chiesto incuriosita Aida, e Angelo ha chiarito: "Sì, ma io quel periodo non toccavo carne. Io credo che in alcune circostanze, come il sacerdozio, gli omosessuali sono chiamati a uno sforzo maggiore. Quando me ne sono andato il rettore mi ha detto che se ci ripensavo la porta era aperta".