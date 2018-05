Grande Fratello, anticipazioni puntata: arriva la nuova inquilina

Col fiato sospeso fino all'ultimo. A tre puntate dalla finale, il Grande Fratello non risparmia colpi di scena. Le anticipazioni della prossima diretta, infatti, sono scoppiettanti: oltre alla elezione del primo finalista, è previsto anche l'arrivo di una nuova "bombastica" inquilina. Ad annunciarlo la padrona di casa Barbara d'Urso durante l'ultimo appuntamento con Domenica Live.

Barbara, infatti, ha "servito" ai suoi telespettatori tre anticipazioni esclusive: "Per prima cosa - ha spiegato - All’inizio sarete voi a scegliere il primissimo finalista di questa edizione. Poi ci sarà un nuovo ingresso, è una donna, quindi una nuova inquilina, un donnone, una donna tanta, molto formosa. Terzo punta: accadrà una cosa molto forte, ma non posso dirvi cosa nello specifico. Forse ve lo dirò domani a Pomeriggio 5, ma è una cosa pesante".

Chi è la nuova inquilina del Grande Fratello? Il totonomi

A stuzzicare il pubblico è soprattutto la new entry. Chi farà il suo ingresso dalla Porta Rossa? E, soprattutto, si tratta di una vera e propria concorrente o semplicemente di una ospite (come, ad esempio, era stato per il 'Ken Umano' Rodrigo Alves)? Alla diretta l'ardua sentenza, ma in rete già si rincorrono le scommesse sulla sua identità: i sospetti corrono alle habituè maggiorate dei salotti d'Ursiani Francesca Cipriani (ma è appena tornata dall'Isola), Fabiana Britto, icona sexy di PlayBoy, e Paola Caruso, ex bonas di Avanti un altro.