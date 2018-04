Grande Fratello, anticipazioni puntata: arrivano i duri provvedimenti disciplinari

Domani, lunedì 30 aprile, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. E si prospetta una puntata campale, considerata la bufera scoppiata in questi giorni circa la cattiva condotta dei concorrenti: offese, insulti e aggressioni verbali contro Aida Nizar arriveranno finalmente alla resa dei conti.

Duri provvedimenti disciplinari

Il ciclone Aida ha destabilizzato gli "equilibri" della Casa e tra provocazioni e reazioni, in settimana abbiamo assistito quotidianamente a numerose liti e rappacificazioni... Ma Grande Fratello non ha gradito affatto il comportamento dei concorrenti e con un comunicato ufficiale ha stigmatizzato l'accaduto e annunciato ai ragazzi che verranno presi duri provvedimenti disciplinari. "Entrerò nella Casa per comunicarlo ai concorrenti" - ha spiegato oggi Barbara a "Domenica Live" - "Inizierò così la puntata".

Chi abbandonerà la Casa?

Sotto i riflettori i flirt nati nella Casa, i difficili rapporti di Patrizia e Veronica con i rispettivi padri e l'atteso verdetto del televoto: chi tra Alberto, Filippo, Lucia O. e Patrizia dovrà definitivamente abbandonare la Casa? A deciderlo sarà come sempre il pubblico attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Messenger di Facebook, sito web e SMS.

Un nuovo ambiente

Tra i vari momenti che movimenteranno la puntata anche la scoperta di un nuovo ambiente che si cela tra le pareti della Casa di Cinecittà e la nuova tornata di nomination.