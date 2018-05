Grande Fratello, anticipazioni puntata: tre “ingressi a sorpresa”

Domante, martedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Tanti i colpi di scena attesi nel corso della diretta, a partire da tre "ingressi a sorpresa", ovvero l'arrivo del nuovo inquilino Rodrigo Alves, il ritorno di Patrizia Bonetti e la visita di Marco Ferri. A condurre Barbara d'Urso spalleggiata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.

Rodrigo Alves alias "Ken Umano" entra al Grande Fratello

Si apre la Porta Rossa per il “Ken umano” Rodrigo Alves [QUI la scheda del personaggio]. Come la prenderanno i ragazzi, in particolare Angelo Sanzio, detto "il Ken Umano Italiano"? I due "rivali" di botulino andranno allo scontro?

Confronto a tre Patrizia - Luigi - Mariana

Sotto i riflettori anche il triangolo amoroso con “doppio tradimento”: Patrizia, dopo essere stata eliminata la scorsa settimana, ha assistito da telespettatrice alle avances Mariana ha fatto a Luigi. E, soprattutto, ha scoperto che a esserle fatale è stata proprio la nomination della modella campana. Nel corso della serata, un acceso confronto tra i tre.

Marco Ferri entra nella Casa per Aida

Visita inaspettata per Aida Nizar: l'ex isolano Marco Ferri nella Casa più spiata d’Italia. Atteso faccia a faccia tra i due: in queste settimane, infatti, lei ha spiegato di aver respinto le avances del bel lodigiano durante la partecipazione al GF VIP spagnolo... Sarà vero?