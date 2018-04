Ascolti tv, Montalbano batte in replica la d'Urso. Ma lei precisa: "Per GF è risultato incredibile"

Il 'Commissario Montalbano' stravince e consegna gli ascolti della prima serata a Rai1. La replica dell'episodio 'Il gioco delle tre carte' della fiction con Luca Zingaretti ha ottenuto infatti 6.385.000 telespettatori e il 27,11% di share. Canale 5 con la seconda puntata del Grande Fratello 15 ha totalizzato invece 3.479.000 telespettatori e il 20,95%.

Mentre, dunque, il commissario si conferma imbattibile (aveva vinto anche contro la finale dell'Isola dei Famosi), il reality show condotto da Barbara d'Urso perde poco rispetto alla puntata d'esordio (che aveva totalizzato il 22.6%). La conduttrice napoletana, però, ci tiene a precisare che Montalbano è "un colosso" e che il risultato resta comunque "incredibile". "Buongiornooooooo!!!! Grazie a tutti - si legge nell'ultimo post pubblicato su Instagram, in cui ringrazia i telespettatori - La seconda puntata del Grande Fratello fa il 21% di share contro il colosso Montalbano!! Un risultato che al GF non si vedeva da 8 anni!!!!! Si vola fino al 32% di share!!! Un risultato incredibileeeee!! Grazieeeeeeeeeee"

Tutti i risultati di lunedì 23 aprile 2018

Terzo gradino del podio per Rai3 che con 'Report' ha registrato 1.770.000 telespettatori pari al 7,17% di share. Su Rai2 'Iron Man 3' è stato visto da 1.114.000 telespettatori pari al 4,88% di share, mentre Retequattro con 'I due superpiedi quasi piatti' ha conquistato 1.089.000 telespettatori e il 4,79%. Su Italia 1 il film 'Il Cavaliere Oscuro' ha avuto un seguito di 1.024.000 telespettatori con il 5,11%, mentre La7 con 'Fair Game - Caccia alla spia' ne ha ottenuti 434.000 con uno share dell'1,79%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8, con 'La maschera di cera' (246.000 telespettatori e l'1,1%) e Nove con 'Il ritorno del Monnezza' (148.000 telespettatori e lo 0,6% di share).