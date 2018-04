Gf, bagno sporco dopo un malore: incolpano Patrizia, poi Aida confessa

La convivenza inizia a diventare dura nella Casa del Grande Fratello. Martedì qualcuno è stato male di stomaco e ha lasciato il bagno sporco, dileguandosi poco dopo.

E' iniziata così una vera e propria caccia al colpevole, finita con il puntare il dito contro Patrizia. La verità è venuta a galla dopo diverse ore, con la confessione della vera responsabile, Aida: "Sono stata io - ha rivelato agli attoniti coinquilini intorno a lei - Non so cosa è successo con il mio stomaco, non sono abituata ad avere questi problemi. Mi sono vergognata perché non mi sono resa conto".

Su tutte le furie Luigi, durissimo con Aida ma anche con i compagni che non hanno creduto a Patrizia: "Non ci ha detto la verità su niente. Non ci ha detto di dov'è, perché non è spagnola ma palestinese, l'ho scoperto l'altro giono. Non ci ha detto che ha vomitato. Non dice la verità". In Casa la tensione si taglia col coltello.