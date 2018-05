Gf, Barbara d'Urso perde le staffe con Filippo: "Maltrattare un animale è reato"

Ci risiamo. Un'altra ramanzina di Barbara d'Urso in Casa dopo alcune frasi che nei giorni scorsi hanno alzato l'ennesimo polverone sul reality. Stavolta la "pietra dello scandalo" è Filippo e il modo di educare il suo cane ("modi antichi" ha spiegato, se serve anche qualche calcio), a cui ha fatto tagliare coda e orecchie.

"Tu sei innamorato del tuo cane, ma hai detto una cosa tremenda" ha fatto notare la conduttrice, che ha poi continuato furiosa: "Maltrattare un animale è un reato. Se dai calci al tuo cane per educarlo non va bene, è un reato. Se queste cose le dici fuori ai tuoi amici non mi importa, ma se le dici nella Casa mi incazzo. Tagliare le orecchie e la coda a un cane è vietato dalla legge, ma anche se non fosse vietato dalla legge io lo trovo orrendo".

"Tu sai che questo è un reato, te ne assumi le responsabilità - ha tagliato corto la d'Urso - Chiudiamo l'argomento che è meglio". E Filippo muto.