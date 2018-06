GF, Barbara d'Urso tuona contro il ministro Fontana: il durissimo attacco in diretta

(Nel video in alto, la replica di Barbara d'Urso al ministro Fontana)



Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni del nuovo Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana secondo cui le famiglie arcobaleno «per la legge non esistono». Ad intervenire sul tema nelle ultime ore anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Emma Marrone, Ermal Meta e Tiziano Ferro. E stasera, lunedì 4 giugno, anche Barbara d'Urso.

La conduttrice napoletana, da sempre vicina alle battaglie per i diritti LGBT, ha tuonato nel corso dell'ultima puntata del "Grande Fratello": "La famiglia è quel posto in cui c'è amore. La famiglia, caro ministro, è qualunque tipo di amore". Poi, dopo il duro sfogo, ha mandato la pubblicità. Occasione dell'attacco un bacio tra Veronica Satti e la fidanzata, prima coppia gay della storia del programma. La affermazione è stata subito accolta da un grande applauso da tutti quelli presenti in studio.

Nei giorni scorsi la frase del ministro ha sollevato il disappunto di diverse celebrità. Su tutti Ferro, che nel 2010 fece coming out. Il cantante di Latina ha risposto con un post su Instagram corredato dall’hashtag #gayfamily, lanciato da Lazio Pride, la manifestazione che si terrà ad Ostia il 14 luglio. "Non voglio supporto – ha scritto – mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”.