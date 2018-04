Gf, la rabbia di Barbara d'Urso in diretta tv: "Non ci sto. Sono incazz***"

"Sono successe delle cose orribili", queste le prime parole di Barbara d'Urso all'inizio di una puntata "difficile", come ha anticipato appena entrata in studio. Immediato il collegamento con i ragazzi all'interno della Casa, che se finora non si erano resi conto della gravità di quanto accaduto in questa settimana, sono rimasti sbigottiti davanti alle immagini mandate in onda e alle parole della padrona di casa.

"Questa è un'aggressione - ha tuonato la conduttrice - Qualunque tipo di provocazione non giustifica una violenza quasi fisica nei confronti di una donna. Il pubblico è scioccato. Io sono 10 anni che combatto contro la violenza con le donne e non ci sto. La cosa più brutta è stata vedervi chiudervi in branco contro una persona. Mi rivolgo a Baye, ma anche a tutti quelli che stavano lì e guardavano, ridevano, acclarando che si poteva aggredire un altro essere umano. Questo è bullismo e io non ci sto. L'Italia non ci sta, il pubblico è scioccato".

Baye Dame e Luigi gli unici a tentare di difendersi - dopo essersi scusati - accusando Aida di essere provocatoria e poco rispettosa nei confronti del gruppo, ma Barbara d'Urso non ammette giustificazioni: "Io esigo che questo clima di odio sparisca immediatamente. Mi batte il cuore dalla rabbia, sono incazzata. Ci stanno i caratteri, le reazioni, le litigate, ma non il branco contro una persona. E tutto per un tiramisù. Non era mai successa una cosa del genere". A mettere il carico Malgioglio in studio: "Una delle immagini più brutte della televisione".