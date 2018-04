GF, Barbara d'Urso e la "frecciata" in diretta all'Isola dei Famosi

Il caso "bestemmia" ha aperto l'ultima puntata del Grande Fratello. Al centro delle polemiche, una presunta imprecazione lanciata da Simone Coccia Colaiuta e segnalata da Striscia la notizia. Questo il commento di Barbara d'Urso in apertura di puntata: "Noi non vogliamo svicolare, stiamo già verificando": parole che, a loro volta, hanno aperto un altro caso. Ed è su questo che vogliamo soffermarci.

Il verbo "svicolare", infatti, è stato utilizzato nelle ultime settimane dal tg satirico di Antonio Ricci per criticare quello che secondo la trasmissione è stato il mancato approfondimento della vicenda "Canna-gate". Alessia Marcuzzi, in particolare, conduttrice del reality show di Canale 5 appena concluso, è stata soprannominata "Svicolona".

Ed è per questo che in rete in molti non hanno potuto fare a meno di associare le parole di Barbara ad Alessia, leggendoci una frecciatina ai danni della produzione dell'Isola.

Del resto, non è la prima volta che la d'Urso critica il modus operandi del reality honduregno. Lo ha già fatto alcuni giorni fa, e senza usare mezzi termini. "In quel reality, obiettivamente, Striscia ha dimostrato che alcune cose che all’inizio erano state dette e negate di Eva Henger, in realtà invece c’aveva ragione Eva Henger - ha dichiarato - Lo sbaglio è anche stato quello di far finta di non rendersi conto di quello che Striscia ogni volta mandava in onda e dimostrava. La televisione la guardano tutti, questa è la verità".