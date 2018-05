Barbara D’Urso alla conduzione di Sanremo dopo il Grande Fratello?

Barbara D’Urso, storica conduttrice Mediaset, potrebbe approdare in Rai per la conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo? E insieme a lei potrebbe esserci un’altra storica conduttrice, questa volta Rai, come Milly Carlucci?

A lanciare la “bomba” è stato il giornale Novella2000, per ora si tratta solo di ipotesi che non trovano nessuna conferma né dalle rispettive conduttrice né dalle aziende in cui lavorano da decenni. Intanto però l’accoppiata potrebbe essere vincente considerati i successi che D’Urso e Carlucci riscuotono dai rispettivi programmi tv.

Il Grande Fratello, gli sponsor prendono le distanze dal reality

È fuga di sponsor al Grande Fratello che pur continuando a riscuotere enorme successo ha messo in fuga alcuni sponsor della trasmissione che hanno deciso di prendere le distanze dal reality show a causa di toni e atteggiamenti poco rispettosi e poco consoni. Che i nuovi gieffini dessero filo da torcere a Barbara D’Urso è parso chiaro fin da subito considerato che la conduttrice è dovuta ricorrere anche a qualche “strigliata” per riportare l’ordine in casa.