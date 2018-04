Barbara D'urso rivela alcune indiscrezioni sul GF: "Ci saranno 14 concorrenti". E non solo!

Barbara D’Urso ha svelato alcune indiscrezioni sulla prossima edizione del programma tv Grande Fratello NIP. La conduttrice Mediaset in questo periodo è molto impegnata in televisione perché alla guida di altri programmi tra cui Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Insomma, Barbara D’Urso è riuscita a coniugare tutti i suoi impegni ma lei stessa ammette in trasmissione: “Non mi vede più schizzata del solito”? ha chiesto al pubblico di Verissimo.

Oltre a svelare il numero di concorrenti in gara per entrare nella casa più spiata d’Italia, Barbara D’Urso ha anche svelato: “Ci saranno personaggi non famosi ma noti” e dicendo questo ha fatto riferimento ad un coppia che “sta insieme da poco” e che è stata protagonista della cronaca recente: “Forse svilupperemo la storia di uno dei due”.