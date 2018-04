Barbara dʼUrso pronta per il Grande Fratello: “Continuerò a non passare inosservata”

"Continuerò a non passare inosservata! Stiamo pensando ad acconciature, accessori e vestiti particolari: sarà una terza d'Urso, diversa dalle altre": parola di Carmelita Smack – Barbara d’Urso, regina dell’edizione numero 15 del Grande Fratello, che per l’occasione ha promesso grandi novità anche in fatto di look.

A pochi giorni dal ritorno nello studio televisivo che la vide conduttrice già 14 anni fa, la regina del pomeriggio Mediaset ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni i pregi di questa nuova edizione che alimenta la curiosità e le aspettative del pubblico.

"Il Gf sarà un bello spaccato d'Italia. Resta un format pazzesco e la nostra missione è quella di rilanciarlo" ha svelato la timoniera del programma che ha anche anticipato qualche dettaglio sul cast dei concorrenti.

"Tra i concorrenti ci saranno fidanzati di personaggi noti, persone con cognomi importanti e poi gli sconosciuti: studenti, elettricisti, commesse, lavoratori e figli di papà, giovanissimi e donne mature alla ricerca dell'amore, ragazzi appassionati di chirurgia estetica, stranieri. Chiunque potrà identificarsi" ha detto la d'Urso dichiarando la presenza di qualche volto già noto: "Qualcuno lo avete visto nelle mie trasmissioni ma anche in altri programmi: ci sono storie che faranno discutere. E per tre di loro il Gf inzierà prima degli altri".

“Nella casa del Grande Fratello ci sarà una stanza degli ospiti”

Barbara d’Urso ha anche anticipato i dettagli della famigerata ‘Casa’, diversa per molti aspetti da quella della versione ‘Vip’: "La struttura sarà la stessa del Gf Vip, ma all'interno è stata completamente rinfrescata: colori e arredi sono diversi, ci saranno nuove stanze come quella degli ospiti, in cui qualcuno che potrebbe venire a trovare i concorrenti potrebbe fermarsi qualche notte e poi una zona molto disagiata e caotica, che avrà un'ambientazione estiva”.

Inoltre, è stata confermata la notizia di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo in qualità di opinionisti, pronti a dare il loro contribuito alle dinamiche da reality reduci come sono dall'esperienza al "Gf Vip".

L’impegno del Grande Fratello non fermerà certo Barbara d'Urso che continuerà con gli appuntamenti consueti di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, dividendosi tra Roma e Milano.