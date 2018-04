Grande Fratello, Barbara d’Urso annuncia provvedimenti: "Violenza inaccettabile"

Insulti, minacce, forti scontri quasi fisici al punto da far temere nello scoppio di una rissa hanno vergognosamente animato le ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello.

Tra Baye Dame e Aida Nizar sono volate parole grosse e ci è mancato molto poco che venissero alle mani. "Schifosa maleducata. Ti attacco al muro... Ti sfondo" sono state solo alcune delle frasi dette dal ragazzo che hanno scatenato l’immediata reazione dei telespettatori indignati per quanto visto e sentito.

Dopo il comunicato recapitato ai ragazzi dalla produzione (qui il video della lettura), poco fa a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha annunciato le imminenti decisioni a riguardo.

“Ho visto quello che è successo. Parlo dell’aggressione molto violenta di Baye contro Aida. Quella violenza verbale e quasi fisica è inaccettabile. Ieri ho chiesto al Grande Fratello di prendere provvedimenti molto molto seri che verranno presto comunicati, perché io non ci sto”.

Ancora nulla si sa riguardo all’entità delle decisioni prese che potrebbero riguardare il solo Baye o tutti i concorrenti coinvolti nella lite contro la spagnola.

Baye Dame: "Mio padre si starà vergognando di me"

Il ragazzo che per primo ha acceso la rissa si è mostrato pentito dell’accaduto: “Mio padre si starà vergognando come un pazzo. Ho dimostrato le cose in maniera sbagliata" si è sfogato con Danilo e Patrizia che, dal canto loro, hanno tentato di stargli vicino.