Barbara d’Urso “col cuore” aperto: dall’ospitata a ‘Ballando’ all’ “affaire” Bonolis

E' una Barbara d'Urso "col cuore" aperto quella che i giornalisti si sono trovati di fronte durante la conferenza stampa del Grande Fratello 2018, tenutasi questa mattina nella mitica Casa di Cinecittà. Nonostante i tempi stretti ed uno stress mai celato ("Ammetto che vivo una forte ansia da prestazione, non dormo da 15 giorni"), la conduttrice è apparsa serena nel rispondere alle domande più disparate e pruriginose dei ghiotti cronisti, anche e soprattutto quelle non inerenti alla presentazione del reality show di Canale 5. E nello spettacolo, dove ogni dichiarazione viene calibrata al millimetro, tanta affabilità - per quanto giusta e sacrosanta - non è sempre scontata.

E invece Barbara non ha negato saluti, battute e "selfie" agli addetti ai lavori più appassionati. "Un attimo, bevo un bicchiere d'acqua e sono tutta vostra", ha detto al termine della conferenza, stretta nel suo abito nero mozzafiato con tanto di scritta "Ragazziiii..." sul petto, mentre staff ed assistenti la accompagnavano "a prendere un po' d'aria". Dall'argomento "tv trash" alle presunte frecciatine da parte dei colleghi (nell'ordine Bonolis, Balivo e De Filippi), fino al ritorno della "Dottoressa Giò" (non confermato né smentito), la presentatrice napoletana, mai come in questo momento al centro dell'attenzione mediatica, ha smentito e avvalorato, raramente replicato piccata e spesso sorriso. Mesi di indiscrezioni su una delle regine della tv alla resa dei conti.

Barbara d'Urso a "Ballando con le Stelle"? Parla la conduttrice

Occasione ghiotta per delucidazioni circa la possibile partecipazione al varietà di Rai 1 "Ballando con le Stelle". Un retroscena circolato alcuni giorni fa e mai confermato dalla diretta interessata, che ha però destato immediato stupore nel pubblico perché avrebbe significato portare acqua al mulino della concorrenza, ovvero quello di Milly Carlucci, ovvero quello della storica rivale di "Amici di Maria De Filippi" e di Mediaset negli ascolti dei sabato sera di primavera. "La verità è questa - spiega Barbara - Sono stata invitata in diretta da Carolyn Smith (giurata del varietà, ndr), poi ho incontrato Milly ed ho accettato. Era tutto pronto, ma poi è arrivato il Grande Fratello. Ed una volta arrivato il Grande Fratello ho dovuto dire di no". "Ma sarei andata molto volentieri perché amo la danza", precisa.

E la frecciatina di Paolo Bonolis? (Il conduttore l'avrebbe accusata in diretta di "mancata diplomazia" tra colleghi, ndr). "Io e Paolo vi dimostreremo che non è vero niente". Poi, ancora: "Quello che ha fatto Maria?" (il riferimento è all'ospitata della De Filippi da Fazio, dove la Queen ha detto sorridendo di non riuscire a sedersi "in pizzo in pizzo" come fanno altre 'misteriose' colleghe) "Maria ha fatto una mia imitazione e sono stata orgogliosissima di essere stata imitata dalla regina della tv. A chi ha detto che è stato fatto con 'cattiveria' rispondo che la cattiveria è negli occhi di chi guarda. Io ho gli occhi buoni". Stesso discorso per la chiacchieratissima stoccata della collega Balivo, che, in diretta a "Detto Fatto, su Rai 2, avrebbe scherzato sugli ormai leggendari "selfie" a cuoricino: i #CarmelitaSmack.

Infine - domanda delle domande - come la mette con chi giudica il "Grande Fratello" un programma "trash"? "Dipende da cosa significa trash: da 18 anni esiste nel mondo una trasmissione che continua ad andare in onda... Allora questo cosa significa? Che tutto il pubblico è trash?"