Coca-gate al GF? Barbara d’Urso ascolta l’audio sospetto: “Indago. Con me, non passa”

“Siamo assolutamente certi che questo non sia possibile, ci sono le telecamere che controllano” aveva commentato Barbara d’Urso verso la fine dell’ultima puntata del Grande Fratello, a proposito dell’audio carpito da ‘Striscia la notizia’ che aveva registrato un “mentre pippava” sospetto, sussurrato da Patrizia a Danilo.

L’argomento della presunta presenza di droga all’interno della Casa di Cinecittà, già denominato ‘coca-gate’ dal tg satirico, è stato nuovamente affrontato da Striscia, che nella puntata di ieri ha mandato in onda l’incontro tra Valerio Staffelli e la conduttrice del reality a cui è stato fatto ascoltare il dialogo tra i due concorrenti.

“Dice ‘mentre pippava… per Favoloso”, ha ammesso la d’Urso ascoltando l’audio nel camerino, di fatto smentendo la versione della ex concorrente che, durante la puntata in diretta, ha affermato di aver detto “sembrava pippata” in riferimento ad Aida.

“Io continuerò ad indagare. Ma a meno che non abbiano ingerito un ovulo…. E’ impossibile” ha aggiunto ancora la d’Urso, pronta a scommettere che le valigie dei concorrenti vengano controllate puntigliosamente prima dell’ingresso nella Casa. “Ne parlerò ogni giorno. Con me, non passa”, ha concluso: “Se mai fosse vero – ma è impossibile – sarei la prima a condannare”.

Le indagini proseguono…

(Di seguito l'incontro tra Valerio Staffelli e Barbara d'Urso)