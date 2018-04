"Siamo nella casa in costruzione": l'indiscrezione di Barbara D'Urso sul GF

E' proprio Barbara D'Urso la nuova conduttrice del Grande Fratello NIP a svelare qualche indiscrezione postando sul suo profilo Instagram uno scatto insieme a Floriana e Serena. E così gli amanti del reality possono sbirciare anche gli interni della casa del GF che aprirà le danze il prossimo martedì 17 aprile. Intanto cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello che vede, appunto, al timone del reality il grande ritorno di Barbara D'Urso dopo 14 anni di assenza: anni in cui "Barbarella" non è certo stata ferma, anzi ha continuato a conquistare il pubblico televisivo italiano sempre "con il cuore".

Barbara D'Urso ospite a Verissimo

E grande attesa anche per la partecipazione di Barbara D'Urso al programma pomeridiano di Silvia Toffanin: Verissimo. La conduttrice di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e adesso anche Grande Fratello NIP svelerà altre anticipazioni durante il rotocalco targato Mediaset?

Gli opinionisti del Grande Fratello NIP

Due le "spalle" su cui potrà contare Barbara durante le dirette televisive: secondo Tv Sorrisi e Canzoni, si tratta di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Mentre il primo già veterano del ruolo ricoperto anche durante l'ultima edizione a fianco di Claudio Amendola, ha confermato la sua presenza, sulla seconda non ci sono ancora conferme, sebbene la regista e attrice nonché concorrente del Grande Fratello Vip, è spesso presente nei salotti televisivi italiani per commentare gli argomenti più trasversali, motivo per cui saprebbe essere perfettamente all’altezza.